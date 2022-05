L'Institut iranien Razi produit 20 millions de doses de vaccin contre la poliomyélite par an

Le directeur adjoint de la recherche et de la production de produits biologiques du Razi Vaccine and Serum Research Institute a déclaré que l'Institut Razi était le seul centre de production de vaccin antipoliomyélitique dans le pays, qui a produit trois types un, deux et trois de ce vaccin au cours des dernières années, et le type 2 a été éradiqué dans le pays en utilisant le vaccin antipoliomyélitique oral de l'Institut Razi.