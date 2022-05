Festival du Film international du Brésil : un Iranien remporte le prix du Gralha

Selon un rapport publié samedi 16 avril par le Département des Relations publiques de la Direction générale pour Culture et l’Orientation islamique de la province de Guilan (au nord de l’Iran), le court métrage, qui a représenté l'Iran dans ce festival international, a remporté le prix du meilleur documentaire, du meilleur réalisateur de documentaire et du meilleur montage de film documentaire.

La cérémonie de clôture du festival s'est tenue en ligne le 5 avril 2022.

Le Court métrage Bubble a été produit par Hamed Arib qui est originaire du Guilan, en collaboration avec la société cinématographique LUTUSFILM BV des Pays-Bas et Sika Film.

Le film raconte l'histoire d'un homme qui quitte son pays à l’insu de sa famille et sans dire au revoir, et désormais en exil, sa mère le boycotte et ne lui répond pas. Mais l'émigration et le chagrin et la nostalgie, cette maladie de l’exil, sont destructeurs. Il se sent en suspens…

Ce court métrage a été tourné et produit en Turquie et en Iran et la durée de ce film est de 21 minutes.

