Les pays étrangers accueillent le festival du court métrage et de la photo des étudiants d'Omid

Abdolhossein Kalantari, après la date limite de soumission des œuvres au 11e Festival international du court métrage et de la photo des étudiants d'Omid, a annoncé le nombre d'œuvres candidates au festival et a ajouté : Le secrétariat du festival accueille plus de 6 257 œuvres candidates aux sections cinéma national, cinéma international, scénario inédit, photographie nationale et photographie internationale.

Parmi les œuvres reçues, 350 œuvres de la section cinéma nationale, 1117 œuvres de la section cinéma internationale, 260 scénarios inachevés, 1927 œuvres de la section photo nationale et 2603 œuvres de la section photo internationale sont parvenues au secrétariat du festival.

Des œuvres de 92 pays demandent à participer à la section internationale du 11e Festival d'Omid, et la plupart des œuvres appartiennent respectivement à l'Inde, à la Turquie, aux États-Unis, au Brésil et à la Russie.