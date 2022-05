Le nouveau parlement irakien joue un rôle actif dans le développement de la coopération Téhéran-Bagdad (Raïssi)

Le président iranien Raïssi, lors de sa rencontre avec le président du Parlement irakien, Mohammed al-Halbousi, mercredi à Téhéran, se référant à la longue histoire de l'amitié entre l'Iran et l'Irak et de ses voisins, a déclaré que l'Iran et l’Irak avaient une volonté sérieuse pour le développement global des relations et aucun facteur ne peut perturber les relations profondes et amicales entre les deux nations d'Iran et d'Irak. «Nous sommes amis pendant les moments difficiles de l'autre.»

Le président a exprimé sa satisfaction quant au niveau d'interaction favorable entre les parlements iranien et irakien, et a appelé au développement de la coopération dans ce domaine.

Félicitant le président du parlement irakien pour sa réélection, le président iranien a exprimé l'espoir que les membres du parlement irakien ouvriraient la voie à la promotion des relations globales de l'Irak avec les États voisins, en particulier l'Iran.

La cohésion et l'harmonie entre les différents courants et ethnies en Irak, est un symbole de la réussite de ce pays ; les différences et l'inimitié entre les adeptes des sectes et des peuples conduisent à la pénétration de l'ennemi au détriment des intérêts nationaux des différents pays, a indiqué Raïssi tout en espérant que le parlement irakien adoptera des lois appropriées pour contrer les éléments de menace à la sécurité des pays voisins et semer le chaos dans la région.

