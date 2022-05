L'ISESCO organise un concours photo dans les pays du monde islamique

L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture (l'ISESCO), afin d'élargir les activités culturelles et artistiques, encourage les photographes du monde islamique à superviser et à documenter les monuments et les sites du patrimoine au Caire ainsi que dans les villes des pays membres de l'ISESCO avec une perspective créative, ainsi que comme redécouverte du patrimoine, de l'architecture et de l'urbanisme se concentrant sur sa splendeur et ses détails et sensibilisant ainsi à l'importance de préserver le patrimoine architectural et culturel en Égypte et dans d'autres pays membres, le concours de photographie se déroule dans les pays du monde islamique.

Le concours de photographie se déroule en deux parties, la première partie est spéciale ; Le patrimoine urbain et l'architecture du Caire sont destinés aux photographes égyptiens intéressés par la supervision et la documentation des bâtiments et des zones du patrimoine du Caire et la deuxième partie comprend le patrimoine urbain et l'architecture dans les villes du monde islamique pour les photographes des autres pays membres de l'ISESCO, ainsi que ceux intéressés par le suivi et la documentation des bâtiments et des sites du patrimoine dans différentes villes.

Seules les personnes qui remplissent toutes ces conditions peuvent participer au concours photo.

Lien d’inscription: www.urbanharmony.org/turathy2022.html

http://www.icesco.org

turathy444@gmail.com

