Le ministère iranien des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de Suède à Téhéran

L'ambassadeur de Suède a été convoqué au ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la détention en cours de Hamid Nouri et de la lecture d'un résumé de l'acte d'accusation du procureur du pays lors d'une récente audience devant son tribunal à Stockholm, Selon le service de presse du ministère iranien des Affaires étrangères.

Le directeur du bureau de l'Europe occidentale du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé la ferme protestation de l'Iran contre les accusations sans fondement et fabriquées par le procureur suédois contre l'Iran lors de son discours.

Le directeur du bureau pour l'Europe occidentale du ministère iranien des Affaires étrangères a également fermement condamné le procès et l'arrestation d'Hamid Nouri comme étant totalement illégaux et sous l'influence des actions trompeuses et de l'incitation du groupe terroriste d'hypocrites et créant une atmosphère hostile contre la République islamique d'Iran.

Il a également appelé à la fin du spectacle politique du tribunal suédois et à la libération du citoyen iranien Hamid Nouri, qui est emprisonné dans ce pays.

L'ambassadeur suédois a promis de transmettre la protestation de l'Iran au ministère suédois des Affaires étrangères.

