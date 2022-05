L'armée iranienne possède la plus grande force d'artillerie de la région (Commandant)

Le général de brigade Sharafi a salué dimanche les nombreuses réalisations accomplies par les différentes unités de l'armée iranienne au cours des cinq dernières années soulignant que ce progrès s'est produit grâce aux efforts fondés sur la connaissance et la recherche scientifique qui ont été achevés au cours de la deuxième étape de l'histoire de la Révolution islamique.

L'armée a réussi, dans la même période, à développer ses systèmes d'artillerie, pour atteindre aujourd'hui le plus haut niveau de nos capacités de défense, a-t-il ajouté.

Le commandant militaire iranien a souligné que malgré les restrictions imposées par les sanctions, l'unité d'aviation de l'armée iranienne a réussi à développer sa flotte d'hélicoptères et ses capacités de missiles. Il a indiqué que les hélicoptères de l'aviation de l'armée sont désormais capables de voler là où c'est nécessaire, et nos missiles sont également capables de pointage et très précis.

Il a également évoqué l'amélioration de la mobilité des différentes unités de l'armée iranienne, dont 5 brigades différentes qui peuvent se déplacer et se déplacer en même temps.

Le commandant en chef adjoint de l'armée iranienne a poursuivi en disant que malgré les complots de l'ennemi qui ont duré plus de 40 ans contre la République islamique, le peuple iranien a pu franchir la deuxième étape de l'histoire de la révolution.

