Le président Raïssi a invité son homologue tadjik à se rendre en Iran

Au cours d'une conversation téléphonique, Raïssi a félicité Rahmon pour la prochaine Aïd al-Fitr et a déclaré que la République islamique estime que la sécurité et la prospérité du peuple du Tadjikistan sont la sécurité et la prospérité du peuple iranien.

L'Iran est préoccupé par la situation sécuritaire dans la région, en particulier en Afghanistan, a déclaré Raïssi, soulignant la nécessité de développer la coordination sécuritaire entre les deux pays.

Raïssi a également exprimé sa satisfaction quant au développement des relations commerciales et économiques entre les deux pays, affirmant que la visite du président du Tadjikistan à Téhéran conduira à un développement ultérieur des interactions bilatérales et interrégionales entre Téhéran et Douchanbé.

