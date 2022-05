Près de 6 millions de personnes ont bénéficié d'une assurance maladie gratuite

Mohammad Mehdi Nasehi a déclaré dans une interview dimanche soir : « Les ministères iraniens de l'Intérieur et de la Santé coopèrent pour que tous les ressortissants étrangers puissent bénéficier des services de santé minimum et de base. »

Le PDG de l’assurance maladie d’Iran a également souligné la couverture de 100 nouveaux médicaments et a déclaré: « Ces médicaments n'étaient pas couverts par l'assurance en raison de l'augmentation du prix des médicaments l'année dernière, ce qui a réduit les paiements de la poche des gens. »

« L'année dernière, le prix de 560 articles pharmaceutiques dans le pays a augmenté, dont 460 articles étaient couverts par une assurance, et 100 articles sont restés non assurés, et ces articles étaient également couverts par une assurance. », a ajouté Nasehi.