L'Iran et la Serbie jouissent d'une bonne capacité d'expansion des relations (Raïssi)

Le président Raïssi, en réponse à l'appel téléphonique du président de la Serbie lundi soir, a affirmé que les diverses capacités disponibles dans les deux pays avaient permis d'approfondir l'état actuel des interactions et des relations entre Téhéran et Belgrade.

Le président Raïssi a déclaré que l'expansion des relations bilatérales entre l'Iran et la Serbie créerait une bonne base pour améliorer le niveau d'interaction internationale entre les deux pays.

Raïssi a invité Vučić à se rendre en Iran et a assuré que les pourparlers et les consultations entre les deux parties au cours de ce voyage joueraient un rôle efficace dans l'expansion des relations entre les deux pays.

Le président de la Serbie a félicité le président et le peuple iranien à l'occasion de l'arrivée de l'Aïd al-Fitr et a déclaré : «Les deux pays ont de grandes capacités de coopération au plus haut niveau».

Aleksandar Vučić, a exprimé son désir de se rendre en Iran, et a déclaré qu’il apporterait le niveau le plus élevé et le meilleur possible de délégation d'accompagnement en Iran afin qu'il puisse discuter et consulter sur tous les domaines disponibles pour élargir la coopération.

