Iran-Turkménistan: le processus du développement des relations sera accéléré dans la période à venir

Le président Ebrahim Raïssi, lors d'un appel téléphonique avec le président turkmène Serdar Berdimuhamedow mardi après-midi, l'a félicité ainsi que le peuple de son pays à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et a déclaré : «Qu'une paix durable soit accordée au gouvernement, à la nation, au voisin et à toutes les nations du monde».

«Avec les mesures prises par votre père lors de la précédente présidence du Turkménistan, les interactions entre Téhéran et Achgabat dans divers domaines, notamment le gaz, le transit et la coopération ferroviaire, ont bien progressé, et je suis sûr que ce processus sera accéléré dans la période à venir avec votre direction», a assuré Raïssi.

Serdar Berdimuhamedow, a félicité le président et le peuple iranien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr.

Il a fait référence au trentième anniversaire de l'établissement des relations entre les deux pays, a déclaré : «Accélérer le processus d'amélioration du niveau des interactions bilatérales, et en fait l'activité de la Commission mixte de coopération économique, contribuera de manière significative à la réalisation de cet objectif».

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter