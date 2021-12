Les présidents iranien et turkmène ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération

Lors d'une conversation téléphonique avec le président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedow lundi, Seyyed Ebrahim Raïssi a remercié le pays d'avoir accueilli le sommet de l'ECO et a déclaré : « Dans le domaine de la coopération gazière et de l'exécution de l'influence gazière Turkménistan-Azerbaïdjan à travers l'Iran, une bonne coopération a été établie ».

Le président a mis l'accent sur la coopération dans le domaine du transport et du transit des marchandises entre les deux pays et a déclaré : «Avec les efforts des dirigeants des deux pays, de bonnes mesures ont été prises pour renforcer les relations frontalières, et grâce à la coopération des deux pays, certains obstacles peuvent être levés».

Concernant la coopération scientifique et technologique entre Téhéran et Achgabat, Raïssi a noté « Lors de ma visite au Turkménistan, un certain nombre de produits médicaux et paramédicaux iraniens ont été donnés au Turkménistan afin que nous puissions avoir une bonne coopération dans le domaine des sciences médicales et de la connaissance ».

Lors de cet appel téléphonique, le président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedow a souligné l'importance de la coopération entre les pays voisins, déclarant : « Les relations entre le Turkménistan et l'Iran, à la civilisation millénaire, doivent se poursuivre sous forme de coopération dans les organisations internationales ».

Le président du Turkménistan a souligné que la coopération commerciale et économique dans les relations entre les deux pays était importante et a déclaré : « L'Iran occupe une place particulière dans le domaine du développement médical ».

Berdimuhamedow a jugé important l'accord d'échange de gaz entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan à travers le sol iranien et a appelé à la création d'une commission conjointe de coopération dans ce domaine entre les trois pays.

Soulignant le soutien conjoint au développement des relations bilatérales entre l'Iran et le Turkménistan, le président du Turkménistan a déclaré : « Le gouvernement de l'Iran et du Turkménistan sont frères et je souhaite prospérité et paix à l'Iran ».