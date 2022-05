Gaz : l’Iran réalise le plus long forage horizontal offshore (HDD) du Moyen-Orient

Reza Noshadi a déclaré aujourd'hui (dimanche) lors d'une conférence de presse: « Le plus long forage horizontal offshore du Moyen-Orient dans une distance allant du port de Laft à l'île de Qeshm sera lancé par la société iranienne d’ingénierie et du développement du Gaz. »

« Siemens a annulé un contrat de 1 milliard de dollars pour vendre 100 turbines sous prétexte de sanctions. Les compresseurs Siemens étaient efficaces à 80 %, mais aujourd'hui, nous utilisons les compresseurs Made in Iran efficaces à 93 %. », a souligné ce responsable iranien.

Il a souligné que tous les compresseurs de cette entreprise, qui seront installés en 1402 (2023), auront un rendement d'au moins 89 %.

Le PDG d'Iran Gas Engineering and Development Company a poursuivi : « Nous avons également créé un ensemble de logiciels de gestion de projet et de conception dans l'entreprise, qui est en phase finale pour être un pionnier en termes de transparence des performances. »

En réponse à une question de l'IRNA concernant la dernière situation de l'approvisionnement en gaz de l'île de Qeshm, Noshadi a déclaré : « La production de mille mégawatts dans les centrales électriques de Qeshm attendent ce transfert du gaz vers cette île du Golfe persique et une partie de ce gaz sera exportée. »

Soulignant que la distance entre le continent et l'île de Qeshm est de 3,5 km, il a poursuivi : « Le gazoduc vers l'île de Qeshm sera construit sous la mer sous la forme d'un forage horizontal (HDD). »

Le PDG d'Iran Gas Engineering and Development Company, soulignant que ce forage est le plus long forage horizontal du Moyen-Orient, a ajouté : « Le forage se fera des deux côtés et commencera le mois prochain. C'est la première fois dans le pays que le forage se fait des deux côtés. »

Selon Noshadi, 85% des équipements nécessaires à l'ingénierie et au développement du gaz dans le pays ont été fabriqués en Iran. »

L'utilisation de la technologie avancée HDD à ce niveau est expérimentée dans peu de pays du monde jusqu'à présent.

HDD est identique au forage horizontal directionnel pour l'installation et le passage de conduites de gaz, d'électricité et d'eau à travers ou sous des obstacles naturels.