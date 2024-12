« Dans le seul nord-ouest de la Syrie, au moins 75 civils, dont 28 enfants et 11 femmes, ont été tués par les hostilités entre le 26 novembre et le 8 décembre, selon des données vérifiées par les autorités sanitaires locales. Au moins 282 autres ont été blessés, dont 106 enfants et 56 femmes », précise le communiqué.

L'agence des Nations unies a également indiqué que la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays restait instable.