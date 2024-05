Le Hamas apprécie les positions courageuses des Yéménites en faveur de la Palestine

Dans un communiqué, le mouvement Hamas a salué les positions courageuses des frères yéménites du mouvement Ansarallah et des forces armées yéménites en solidarité avec la nation palestinienne, qui est menacée par une campagne génocidaire et de nettoyage racial par l'armée criminelle et nazie du régime sioniste.

« Ce que font nos frères du mouvement Ansarallah et les vaillantes forces armées du Yémen pour soutenir la nation et la résistance palestinienne est la continuité et la manifestation des positions historiques de la noble nation yéménite en solidarité avec la nation palestinienne contre le régime criminel sioniste », peut-on lire dans la déclaration.

Le Hamas a ajouté : « Nous saluons fièrement nos frères du mouvement Ansarallah et des forces armées du Yémen et de la chère nation du Yémen avec toutes ses couches et spectres qui ont toujours soutenu la nation palestinienne pour son droit à la liberté et à l'autodétermination. »

« Nous appelons le monde musulman et arabe à unifier leurs efforts pour imposer un blocus au régime sioniste et pour sa solidarité avec la nation palestinienne et ses droits nationaux, en particulier la formation d'un État palestinien indépendant avec Qods pour capitale », conclut le texte.