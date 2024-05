Le Yémen annonce une nouvelle phase d'opérations de représailles en faveur de Gaza

Dans un communiqué publié vendredi, Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé « le début de la quatrième phase d'escalade ».

Le communiqué précise que cette décision est prise par solidarité avec les Palestiniens, alors que l'on s'attend à une invasion israélienne de la ville méridionale de Rafah, où près de la moitié des 2,4 millions d'habitants de Gaza ont cherché à se mettre à l'abri des frappes israéliennes dans le reste de la bande de Gaza.

Selon le communiqué, les forces yéménites, dans le cadre de cette nouvelle phase, cibleront tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens « en mer Méditerranée, dans toute zone à notre portée ».

M. Saree a averti que l'armée « imposerait des sanctions complètes » à tous les navires des sociétés impliquées dans l'approvisionnement et l'accès aux ports israéliens, quelle que soit leur nationalité, et « empêcherait tous les navires de ces sociétés de traverser la zone opérationnelle des forces armées, quelle que soit leur destination », si Israël lançait une offensive terrestre contre Rafah.

La déclaration promet « des étapes d'escalade plus larges et plus fortes » jusqu'à ce que la guerre israélienne contre Gaza prenne fin et que le siège imposé à la population soit levé.