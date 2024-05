Attaque de missiles de la Résistance islamique irakienne contre le port de Haïfa

La Résistance islamique irakienne a annoncé, vendredi matin, avoir mené une série de frappes contre le régime israélien, avec des missiles de croisière al-Aqrab.

La Résistance a déclaré dans son communiqué « qu’elle continuerait à détruire les bastions ennemis en poursuivant sa stratégie de résistance et de soutien à la population de Gaza, et en réponse aux massacres commis par l’entité israélienne contre les civils palestiniens », a rapporte la chaine Al-Manar.

Il convient de noter qu’il y a quelques jours, les moudjahidines de la Résistance islamique en Irak ont ciblé une cible vitale de l’occupation israélienne à Haïfa, en Palestine occupée.

Le mois dernier, la Résistance a publié une image montrant plusieurs de ses drones se dirigeant vers la colonie Eilat, au sud de la Palestine occupée.

Les médias militaires de la Résistance ont joint à cette image la phrase L’horreur n’est pas encore terminée, et il y a bien plus, indiquant que la Résistance poursuit ses opérations contre les cibles d’occupation en soutien à Gaza et à sa résistance, à la lumière de la poursuite des agressions israéliennes.