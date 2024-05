Président Raïssi : l'Iran n'acceptera jamais l'isolement des femmes dans la société

S'exprimant mercredi matin lors de la célébration de la Journée des filles et de la célébration des filles idéales qui se sont tenues au complexe Azadi, tout en félicitant l'anniversaire de l’honorable Fatima Masoumeh et la Journée des filles, L’Ayatollah Seyyed Ebrahim Raïssi a remercié tous les organisateurs de cet événement et a déclaré : « Nous sommes tous, du fond du cœur, fiers de vous, les filles iraniennes, qui êtes des mères, des épouses, des enseignantes, des penseuses, des bâtisseuses de demain et de grands atouts de la famille dans la société. »

Soulignant que nous n'acceptons pas le point de vue occidental qui considère les femmes et les filles comme des outils, ni le point de vue réactionnaire qui cherche à retirer les femmes de l'arène sociale, à isoler les femmes et les filles et à les priver de rôles sociaux, le Président a déclaré : "Notre vision de la femme est la même que celle du Guide suprême de la Révolution islamique, qui est issu d'une vision profonde du cher Islam et considère la femme comme le centre de la famille et ayant un rôle et une contribution efficaces dans la société".

En fin de compte, l'Ayatollah Raïssi a déclaré : « Je vous félicite toutes, ainsi que toutes les filles d'Iran, à l'occasion de la Journée des filles, et je suis venu ici pour dire qu'une fille est synonyme d'affection, de sentiment, de miséricorde divine, une source de fierté et un sentiment adorable de l'existence, et je dis que j'aime toutes les filles de mon cher Iran".