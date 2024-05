Le Ministre iranien des A.E. appelle l’Europe à élever sa voix pour la justice sur la question palestinienne

Hossein AmirAbdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, a écrit sur sa page personnelle dans l'espace virtuel à l'occasion de la Journée de l'Europe : A l'occasion de la Journée de l'Europe 2024, je félicite tous ceux qui célèbrent cette journée en Europe avec l'espoir d'une Europe unie, calme et prospère.

Il a ajouté : En cette journée spéciale, tous ceux qui ont travaillé pour la paix et la prospérité de l'Europe devraient penser à la paix et à la sécurité dans le monde. Ce qui se passe à Gaza constitue un lourd fardeau pour la conscience de l’humanité et un sérieux test pour la légitimité de valeurs telles que la dignité et les droits de l’homme pour lesquelles les Européens prétendent lutter.

Amir Abdollahian a souligné : L'Europe devrait crier à la justice sur la question palestinienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné : L'Iran est prêt à continuer de travailler et d'interagir avec l'Europe sur la base du respect, d'un dialogue constructif et d'une coopération conforme aux intérêts communs et à la paix et à la sécurité dans le monde.