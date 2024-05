Les États-Unis préfèrent soutenir Israël plutôt que d'honorer leurs obligations en matière de droits de l'homme (Téhéran)

Dans un message publié jeudi sur X, Nasser Kanaani a souligné que la répression brutale des mouvements de protestation des étudiants contre les crimes de guerre du régime sioniste se poursuit aux États-Unis et en Europe.

« Avec la poursuite de la répression violente des mouvements de protestation des étudiants aux États-Unis, il est clair que pour les États-Unis et certains pays européens, l'engagement à soutenir inconditionnellement le régime sioniste a la priorité sur les obligations en matière de droits de l'homme », a-t-il écrit.

Il a ajouté que l'opinion publique mondiale n'accorde plus aucune valeur aux slogans mensongers selon lesquels les Etats-Unis et l'Europe défendent les droits de l'homme pour la forme, parce qu'elles ont vendu à bas prix non seulement les droits de l'homme, mais aussi les droits fondamentaux de leurs citoyens, à une poignée de criminels de guerre.