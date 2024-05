AmirAbdollahian rend hommage à l’endurance du peuple et des groupes de Résistance palestiniens contre les sionistes

Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine (Hamas), a informé dimanche soir 5 mai, lors d'un appel téléphonique, le ministre des Affaires étrangères Hossein AmirAbdollahian, de la réponse du Hamas au plan politique présenté pour mettre fin à la guerre contre Gaza.

Lors de cette conversation téléphonique, Haniyeh a souligné la position du Hamas qui défend les droits du peuple palestinien dans tout accord politique.

Le chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique de la Palestine, a poursuivi : « Nous avons envoyé la réponse du Hamas au plan proposé par l'Egypte et le Qatar visant à mettre fin aux attaques du régime israélien, à échanger des prisonniers, à lever le blocus humain et à d'autres conditions. Maintenant, la balle est dans le camp adverse. »

« Nous sommes honnêtes dans nos intentions », a insisté M.Haniyeh.

Le ministre des Affaires étrangères, tout en rendant hommage à l’endurance héroïque de la nation et des groupes de Résistance palestiniens contre le régime sioniste dans la guerre génocidaire contre la bande de Gaza au cours des sept derniers mois, a présenté un rapport sur les récents activités diplomatiques de la République islamique d'Iran en soutien à la cause palestinienne et à la Résistance sur la scène internationale et aux divers milieux, y compris à la tribune de la 15ème conférence des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique en Gambie.

Amir Abdollahian a également réitéré sur le soutien de la République islamique d'Iran au plan présenté pour la réalisation des droits du peuple palestinien, y compris la cessation immédiate et permanente des crimes du régime sioniste, la levée du siège cruel contre la bande de Gaza, l'échange de prisonniers, le retrait complet et inconditionnel des forces d'occupation israéliennes de la bande de Gaza et la reconstruction.