Israël insiste sur une guerre d'anéantissement par des bombardements, des massacres et des déplacements de population (Hamas)

Le mouvement a expliqué dans un communiqué que « l'escalade de l'agression contre les civils dans toutes les zones de la bande de Gaza confirme la détermination du gouvernement terroriste sioniste à poursuivre la guerre d'extermination contre notre peuple dans la bande de Gaza par le biais de bombardements, de massacres, de déplacements et de la destruction continue des structures civiles ».

Le mouvement tient l'administration américaine et son président, Joe Biden, pour « entièrement responsables de l'escalade des crimes (israéliens) contre les civils, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées, en continuant à fournir une couverture au fascisme sioniste pour qu'il poursuive ses crimes ».

Le Hamas a appelé la communauté internationale et les Nations unies à « quitter la boîte des positions timides et des pressions pour mettre fin à l'agression sioniste et fournir une protection urgente aux civils sans défense ».