Le régime sioniste est la plus isolée dans sa fausse histoire (Porte-parole iranien)

Le soutien manifeste et secret apporté par les responsables américains aux pratiques criminelles des sionistes à Gaza va de pair avec le consensus de la communauté internationale, qui est plus que jamais prête à défendre les revendications du peuple palestinien et qui dénonce d'une seule voix les crimes de génocide, les déplacements forcés, l'occupation et les meurtres d'enfants perpétrés par les sionistes, a noté Kanani dans un poste sur X, samedi.

Selon le diplomate iranien, le régime sioniste vit aujourd'hui dans les conditions les plus isolées de toute sa fausse histoire, et les responsables américains sont également isolés de leur peuple en raison du soutien brutal qu'ils apportent à cette entité.

Kanani poursuit : « La décision ferme de la communauté internationale en faveur de l'adhésion à part entière de la Palestine aux Nations unies démontre clairement l'isolement international du régime sioniste et des Etats-Unis aujourd'hui».