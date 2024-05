OCHA : les réserves alimentaires destinées à la distribution dans le sud de Gaza seront épuisées, ce dimanche

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a averti samedi que les réserves alimentaires destinées à être distribuées dans le sud de Gaza seraient épuisées, ce dimanche, avec la fermeture des points de passage menant à la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a rapporte l’agence de presse palestinne wafa.

Le chef d'OCHA, Georgios Petropoulos, a déclaré, dans une vidéo publiée par le bureau de l'ONU via son compte sur la plateforme « X », que « la situation humanitaire dans la bande de Gaza se détériore en raison de la fermeture de tous les points de passage menant à Rafah, ou de leur insécurité. »

Il a ajouté : « Les vivres alloués à la distribution dans le sud de Gaza par le Programme alimentaire mondial et l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) seront épuisés demain. Il a appelé à « l’arrivée immédiate de l’aide et du carburant ». »

En occupant la frontière de Rafah, les forces d'occupation ont fermé le principal passage terrestre par lequel les secours entraient et sortaient pour soigner les blessés et les malades en dehors de la bande, ce qui menace d’une catastrophe humanitaire accrue.

Dans un bilan infini, le nombre de martyrs s’est élevé à 34 971 depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, le 7 octobre 2023.