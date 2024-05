Le Hezbollah libanais lance une attaque par drone contre une position d'artillerie des FDI

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir lancé ce matin une attaque aérienne avec un escadron de drones en piqué sur les tentes d'installation et de couchage des officiers et soldats ennemis dans le nouveau site du 403e bataillon d'artillerie de réserve de la 91e division au sud de Beit Hillel et avoir atteint directement ses cibles, tuant et blessant des officiers et des soldats dans l'attaque.