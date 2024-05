Les forces armées yéménite prennent pour cible un destroyer américain en mer Rouge

Dans une déclaration télévisée mercredi, les forces navales des forces armées yéménites ont ciblé le destroyer américain Mason avec un certain nombre de missiles navals appropriés, et la frappe a été précise, a déclaré le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree.

Le général de brigade Saree a ajouté que les forces navales, la force de missiles et la force aérienne de drones des forces armées ont mené une autre opération conjointe visant le navire Destiny en mer Rouge, et que la frappe a également été précise.

La déclaration souligne que les forces armées continueront à mener leurs opérations militaires pour soutenir le peuple palestinien opprimé et défendre le cher Yémen, et que ces opérations ne s'arrêteront pas tant que le siège ne sera pas levé et que l'agression contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ne cessera pas.

À la fin de la déclaration, les forces armées yéménites ont souligné qu'elles étaient sûres de leur victoire grâce à Dieu tout-puissant et au soutien du grand peuple yéménite et de tous les peuples libres de la nation.