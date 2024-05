L’échec de l’espionnage américain et sioniste au Yémen

Une source de sécurité yéménite a rapporté que les agences de renseignement du pays ont réussi à contrecarrer les opérations d'espionnage des États-Unis et du régime sioniste.

Selon ce rapport, les institutions de sécurité du Yémen annoncent les détails de ce complot aujourd'hui.

Une source sécuritaire a expliqué à l'agence de presse yéménite (Saba) que ces espions ont été recrutés pour travailler à la collecte d'informations et à la surveillance des sites appartenant aux forces armées yéménites sur la côte ouest de la République du Yémen au profit de l'ennemi américain et israélien.

Selon SABA, les forces américaines et israéliennes et leurs agents de Force 400 concentrant leurs activités, recrutant quelques individus et leur assignant la surveillance et la collecte d'informations sur les sites de lancement de missiles et de drones ciblant l'ennemi sioniste.

Parmi les tâches confiées aux espions, selon leurs aveux publiés par SABA, figurait la réalisation d'opérations criminelles et de sabotage, qui comprenaient des opérations visant à endommager et incendier des véhicules appartenant aux forces armées et de sécurité, puis à se préparer à mener des opérations d'assassinat.