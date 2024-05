Frappe américano-britannique sur l'aéroport d'al-Hudaydah au Yémen

Selon les médias, la frappe aérienne américano-britannique a visé l'aéroport international de Hodeidah.

Plus tôt dans la journée, l'armée américaine a annoncé la destruction d'un drone lancé par Ansarallah, dans le cadre des attaques menées par le groupe en mer Rouge, en mer d'Oman et dans l'océan Indien, qui, selon lui, « visent des navires liés à Israël ou se dirigeant vers lui, ainsi que des navires américains et britanniques soutenant les factions palestiniennes dans la bande de Gaza ».