Le Yémen est en passe de développer des cités souterraines de missiles / Une nouvelle force de missiles est-elle en train d'émerger dans la région ?

Le Yémen et la résistance légendaire de son peuple depuis 2015, malgré les attaques intenses et le blocus terrible et inhumain de la coalition anti-yéménite, a connu une période pleine de merveilles dans l'histoire de cette région. Après le déluge Al-Aqsa, ce sont Ansarallah et les forces armées yéménites qui ont lancé une série d'attaques de missiles et de drones en soutien au peuple opprimé de Gaza, infligeant des coups dévastateurs à la structure militaire et économique du sionisme.

Depuis le début des attaques yéménites en soutien au peuple de Gaza pour couper l'artère économique de l'entité sioniste, le nombre de navires arrivant au port d'Eilat, dans le sud des territoires occupés, et le nombre de navires quittant le port, l'une des principales artères économiques des sionistes, a diminué de 85 %, et environ la moitié des employés et des travailleurs de ce port ont perdu leur emploi.

Les Yéménites ont fait preuve de nombreuses initiatives pendant plusieurs années de guerre contre la coalition saoudienne et maintenant depuis plusieurs mois contre la coalition occidentale et hébraïque, et les résultats sont clairement visibles sur le terrain.

Depuis les attaques de missiles et de drones de précision sur les installations pétrolières d'Aramco qui ont choqué le monde entier et la chute d'un grand nombre de drones américains et arabes, jusqu'à la première utilisation pratique de missiles balistiques antinavires dans le monde et le naufrage de plusieurs navires.

En matière de stratégie militaire, Ansarallah et les forces armées yéménites, comme la plupart des pays de l'axe de la résistance, ont utilisé une combinaison d'infanterie armée, de missiles de croisière et balistiques, ainsi que des drones.

Ce rapport se concentre sur l'utilisation par le Yémen d'un autre modèle de l'axe de la résistance : l'utilisation de tunnels souterrains, récemment découverte grâce à l'imagerie satellite.

Le Yémen et l'histoire des tunnels

Les abris souterrains à des fins militaires diverses ne sont pas étrangers aux Yéménites et au Yémen, avec ses régions montagneuses, mais des images satellites récentes montrent que les Yéménites, à l'instar de l'Axe de la Résistance et de la République islamique d'Iran, ont développé leur réseau de tunnels souterrains en dépit de tous les problèmes et défis auxquels ils sont confrontés.

Les tunnels souterrains, en particulier dans les régions montagneuses, sont un bon moyen de se cacher et de maximiser sa survie sur le champ de bataille.

Pendant les années où Ali Abdullah Saleh a gouverné le Yémen, de 1978 à 2012, un certain nombre d'installations souterraines ont été construites, en particulier dans les montagnes entourant Sanaa, la capitale du Yémen, dont certaines ont été utilisées pour stocker du matériel militaire et d'autres pour héberger des fonctionnaires dans des circonstances particulières.

عنوانLa photo ci-dessus montre l'entrée de la base militaire souterraine d'al-Hafa à Sanaa, qui a fait l'objet d'attaques depuis le 1er janvier 2018.

Avec l'attaque de la coalition saoudienne sur le Yémen depuis le début de l'année 2015, les entrées de ces tunnels ont été rapidement ciblées. Au début, les Yéménites se sont tournés vers les montagnes et les tunnels naturels des montagnes, c'est-à-dire les grottes, parce qu'ils connaissaient bien la géographie de leur pays.

L'utilisation correcte par les Yéménites des caractéristiques des montagnes, en particulier des grottes, a permis de mener des attaques réussies contre les points de rassemblement et les tranchées de la coalition saoudienne et a souvent sauvé la vie des forces yéménites face aux tirs croisés saoudiens.

Dans un silence total pendant ces années, tant pendant la guerre avec les Saoudiens qu'après le cessez-le-feu, et suivant l'exemple de l'Axe de la Résistance et de la République islamique d'Iran, les Yéménites ont commencé à développer ces abris et à construire des tunnels souterrains dans les territoires qu'ils contrôlaient.

Que disent les images satellites ?

Les images satellite prises à différentes périodes montrent que les Yéménites ont non seulement réparé, modernisé, mis en service et réutilisé d'anciens tunnels, mais qu'ils ont également commencé à construire des tunnels souterrains.

Les images satellite de janvier de cette année montrent que les Yéménites ont revitalisé les installations souterraines dans la province de Saada, dans le nord du Yémen, et ont ajouté un autre itinéraire de l'autre côté de la base.

عنوانLa photo ci-dessus concerne l'été 2023 et l'une des entrées des installations souterraines dans la province de Saada, au nord du Yémen. Veuillez prêter attention au volume de terre excavé du tunnel.

عنوانLa photo ci-dessus montre les entrées de la base militaire souterraine d'al-Hafa dans la province de Sanaa au printemps 2022. On peut voir les travaux de réparation et de nettoyage, ainsi que la réouverture des tunnels et des entrées.

Une image disponible des entrées du site souterrain d'Al-Hafa dans le gouvernorat de Sanaa datant de début 2018 montre qu'au moins deux entrées des installations ont été bombardées et rendues presque inutilisables, mais sur l'image publiée au printemps 2022, on peut voir que ces entrées ont été rénovées et rouvertes et qu'elles sont prêtes à être utilisées.

L'enlèvement d'une grande quantité de terre et de débris de construction des installations précédentes à l'intérieur de ce site montre que les Yéménites ont augmenté la taille de ce site souterrain et qu'ils disposent aujourd'hui d'une base souterraine beaucoup plus importante dans cette section.

La cité des missiles du Yémen à Jabal Atan

La base de missiles yéménite du camp militaire de Jabal Atan, dans la province de Saada, était le principal emplacement de la flotte de missiles balistiques Scud de l'armée yéménite avant le début du conflit en 2015.

Selon de nouvelles images satellite datées du 1er mars 2024, les Yéménites ont ajouté une nouvelle entrée sous la montagne à cette base, et l'enlèvement d'une grande quantité de terre et le défrichage à côté du chemin menant à l'entrée du tunnel sont évidents sur l'image.

À cet endroit, les Yéménites se sont donné beaucoup de mal pour maximiser l'espace afin de maintenir un grand nombre de leurs missiles et de leurs drones.

عنوانLa photo ci-dessus a été prise le 1er mars 2024 dans la base de missile

Une nouvelle entrée a été créée et un grand volume de terre a été extrait de l'intérieur du tunnel pour créer un espace plus grand.s de Jabal Atan, dans la province de Saada.

L'émergence d'une puissance de missiles dans la région, sur le modèle de l'Iran

Ces dernières années, en particulier après 2015, les forces armées yéménites ont clairement évolué vers le développement quantitatif et qualitatif de leurs armes, en particulier dans le domaine des missiles Aujourd'hui, elles ont obtenu des résultats significatifs dans le domaine des missiles balistiques et de croisière et, en ce sens, le Yémen peut être considéré comme une puissance de missiles émergente en Asie de l'Ouest. D'autre part, les Yéménites sont parvenus à la conclusion qu'ils devaient développer leur réseau de tunnels souterrains afin d'accroître la capacité de survie de leurs systèmes offensifs et défensifs.

Ce que les Yéménites ont commencé aujourd'hui annonce la création d'un vaste réseau de tunnels et peut-être de futures villes et silos à missiles, dont le nombre augmente, ce qui rend très difficile pour tout ennemi de les reconnaître et d'y faire face. Il est clair que les Yéménites suivent l'expérience de la République islamique d'Iran après la fin de la guerre imposée et depuis le début, en plus de développer la puissance des missiles et des drones. Le développement d'abris souterrains, de centres de lancement de missiles souterrains et de villes de drones et de missiles souterrains a également été discuté et aujourd'hui, c'est chose faite.

Les forces armées yéménites et Ansarallah ont compris qu'avec la stabilité et le calme relatifs de la mer Rouge, d'une part, et le cessez-le-feu en cours avec l'Arabie saoudite, d'autre part, ils ont compris que ces conditions pourraient rapidement disparaître et que des conditions de guerre pourraient à nouveau prévaloir aux frontières du Yémen.

Ils ont compris que les conditions dans la région sont changeantes et complexes et que ces conditions peuvent rapidement disparaître et que des conditions de guerre peuvent à nouveau prévaloir aux frontières du Yémen. C'est pourquoi la situation actuelle est le meilleur moment possible pour développer la défense et les capacités militaires de leur pays.