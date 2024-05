Khayyâm, génie de Neyshâbour, poète célèbre et populaire du monde

Khayyâm, poète, mathématicien et astronome iranien des XIe et XIIe siècles est connu pour ses formidables quatrains. Le mausolée de Khayyâm est un monument moderne, inspiré de l'architecture traditionnelle d'Iran, érigé sur la tombe du poète situé à Neyshâbour au nord-est d’Iran.

Dans le calendrier iranien le 28 Ordibehecht (cette année le 17 mai 2024) est nommé la journée de Khayyâm, manière de commémorer le célèbre poète persanophone classique iranien.

Omar Khayyâm, le célèbre poète, mathématicien et astronome persan (XIe-XIIe siècle) est connu pour ses beaux quatrains (Rubaiyat). Le mausolée d'Omar Khayyâm est un monument moderne en marbre blanc érigé sur la tombe du poète situé sur la place du même nom dans la ville de Neyshâbour dans le nord-est de l’Iran.

L’importance de Khayyâm (1048-1131) dans la tradition intellectuelle iranienne est principalement due à ses quatrains, mais aussi à ses travaux scientifiques, en particulier dans le domaine de la mathématique. Khayyâm a connu une véritable notoriété en Occident et traduit en diverses langues.

Le tombeau de Khayyâm, est le point de repère de Neyshâbour et la destination touristique la plus passionnante de la ville. Il est un exemple marquant de l'architecture iranienne moderne conçue par Houchang Seyhoun et achevée en septembre 1962. À force de sonder les étoiles, il mesura combien la vie paraissait petite et dérisoire devant l’insondable indifférence de l’Univers. Face à cette indifférence, Khayyâm, dont le génie égalait celui de Pascal et Descartes, consacra une bonne partie de son existence à la poésie.

Dans ses quatrains, Khayyâm conteste l'hypocrisie des faux religieux et semble avoir préconisé un type d'humanisme. Il n'est pas étonnant que certains l'appellent le "Voltaire oriental". Cette image occidentale, consolidée par les notions exotiques et romantiques attachées à l'Orient, a trouvé en Europe un écho à travers les premières traductions anglophones et francophones de ses quatrains depuis le XIXème siècle.

Bien que la poésie de Khayyâm soit d'une réputation internationale, mais en effet, le génie scientifique de Khayyâm ne peut pas être négligé. Une des réalisations les plus importantes de Khayyâm est, sans doute, la création et le calcul du calendrier solaire iranien. Grâce à l'immense savoir-faire mathématique et astronomique de Khayyâm, ce calendrier est, même aujourd'hui, reconnu comme un des calendriers les plus précis et les plus avancés dans le monde entier. Dans ce calendrier, Khayyâm choisit les noms des termes traditionnels perses et des mythes zoroastriens pour désigner les douze mois de l’année qui commence par Norouz, le premier jour du printemps. Ce geste démontre en particulier le grand attachement de Khayyâm à la civilisation iranienne. Khayyâm est aussi l'auteur du "Livre de Norouz" sur la fête iranienne du Nouvel An et les rites folkloriques que les Iraniens y pratiquaient dans les siècles lointains.

Poète, astronome, mathématicien, ingénieur, essayiste ou même politicien, Khayyâm reste dans l'histoire de la civilisation iranienne, en tant qu'une figure unanimement respectée et éternellement admirée.