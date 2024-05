Lettre de menace de 12 sénateurs américains contre la CPI : réaction du porte-parole du gouvernement iranien

Ali Bahadori Jahormi réagissant à lettre de menace de 12 sénateurs américains contre la CPI, a écrit sur sa page personnelle, dans une note intitulée « Évaluation politique du droit international » : Le droit international souffre d'une faible garantie de mise en œuvre ; Certains commentaires et allégations politiques doublent cette lacune. La lettre de 12 sénateurs totalitaires américains qui ont proféré dans une lettre des menaces à l’adresse de la Cour pénale internationale et à ses juges, pour la simple raison d’avoir rempli leurs devoirs légaux en faveur de la justice, en est un exemple flagrant. »

« Indépendamment de l’analyse juridique du contenu d’une telle lettre, deux points qui en découlent ne peuvent être ignorés : l’Amérique et l’Occident ont accepté le droit international de manière sélective et n’hésitent pas à le saper avec des arguments purement politiques et politisés.

Le deuxième point est que le succès et l’efficacité du système de droit international nécessitent une révision sérieuse, tant en termes de structure que de contenu.

Le comportement arbitraire des pays occidentaux a ralenti le processus de maturation du droit international et son application », a déploré le porte-parole du gouvernement iranien.