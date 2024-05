Déclaration du président de la Commission de l'Union africaine suite au décès tragique du président Raïssi

Voici la déclaration du chef de la commission de l’UA suite au martyre du président Raïssi et du ministre Abdollahian et leurs chers accompagnants :



« Le Président de la Commission de l'Union africaine, SE Moussa Faki Mahamat, a été profondément choqué et attristé par la nouvelle du décès tragique de SE le Président Seyed Ibrahim Raïssi et du Ministre des Affaires étrangères, SE Dr Hossein Amirabdollahian et de leurs compagnons dans un accident aérien.

Le Président présente ses sincères condoléances, sa profonde sympathie et la solidarité de l'Union africaine aux familles endeuillées et au Guide suprême de la Révolution islamique, Son Éminence Sayyed Ali Khamenei, au gouvernement iranien et au peuple iranien frère pendant cette période de profonde tristesse et de perte. »