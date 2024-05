Nasrallah a envoyé ses condoléances au Leader : Nous avons toute consolation et tout espoir en votre présence bénie et en votre direction sage

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a envoyé lundi un message au Guide de la révolution islamique, l'imam Khamenei, dans lequel il présente ses condoléances pour le martyre du président de la République islamique d'Iran, Sayyed Ebrahim Raïssi, du ministre iranien des affaires étrangères et de ses camarades.

Au nom du Hezbollah, de ses moudjahidines, des familles de ses martyrs et de ses blessés, et de l'ensemble de la population de la Résistance libanaise, Nasrallah a présenté au Leader les condoléances «les plus chaleureuses et les sentiments de sympathie à l'occasion du martyre du groupe de dirigeants vertueux, au premier rang desquels l'ayatollah Sayyed Ebrahim Raïssi, le président de la République islamique d'Iran, un combattant, un serviteur et un loyaliste, et son ministre des Affaires étrangères, son cher frère le Dr Hossein Amir Abdollahian, le porte-drapeau de la défense de la Résistance dans tous les forums internationaux, et l'ayatollah Al Hashem, le représentant en Azerbaïdjan de l'Est, son gouverneur M. Rahmati et leurs collègues qui étaient avec eux».

« Nous partageons tous les sentiments et les significations de la perte de ces honorables dirigeants en ce moment sensible où vous dirigez la nation islamique dans sa lutte acharnée contre les forces de l'arrogance, de l'hégémonie et de l'occupation américaine et israélienne de nos sanctuaires, de nos pays et de nos peuples ».