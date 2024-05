Président du Conseil européen : L'UE exprime ses sincères condoléances pour le décès du président Raïssi

Charles Michel, Président du Conseil européen a déclaré sur son compte X : « L'UE exprime ses sincères condoléances pour le décès du président Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Abdollahian, ainsi que d'autres membres de leur délégation et de leur équipage, dans un accident d'hélicoptère. Nos pensées vont aux familles. »

Ce responsable européen a été vivement critiqué par les camps extrémistes et prosionistes au sein de l’UE. Mais Charles Michel rappelle que "la diplomatie, c'est le dialogue", même en cas de divergences. La porte-parole du président du Conseil européen a défendu les propos diplomatiques de Charles Michel.

« Le maintien du dialogue avec l’Iran est également essentiel pour éviter une escalade régionale et préserver la stabilité dans la région. C’est aussi un signal important pour les pays de la région et plus largement pour le ’Sud global’», a expliqué Ecaterina Casinge.

"Un message de condoléances relève des pratiques diplomatiques internationales", a-t-elle ajouté.

Dans un autre message, Josep Borrell, Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avait déclaré : « L'Union européenne présente ses condoléances pour le décès du président de la République islamique d'Iran Ebrahim Raïssi, du ministre des Affaires étrangères Hussein Amir Abdollahian et d'autres responsables iraniens impliqués dans le tragique accident d'hélicoptère de dimanche. »