Messages de condoléances dans les pays francophones

Communiqué de presse de l’Ambassade de la République Islamique d’IRAN en France

Avec une immense tristesse, l’Ambassade annonce la disparition (tomber en martyre) de l’Ayatollah Ebrahim Raïssi, le Président de la République Islamique d’#IRAN ainsi que Dr Hossein Amirabdollahian, Ministre des Affaires étrangères, et d’autres dignitaires iraniens dans l’accident d’hélicoptère survenu le dimanche 19 mai 2024.

Aussi, l’Ambassade tient à présenter ses condoléances les plus sincères à notre grande nation et à tous les amis de l’IRAN.

Paris, le 20 mai 2024

Service de presse

La diplomatie française a annoncé sur son site : « La France présente ses condoléances à la République islamique d'Iran après la mort du président Ebrahim Raïssi, du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, et des personnes qui les accompagnaient. Elle adresse également ses pensées aux familles des victimes de cet accident. »

Algérie :

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé, lundi 20 mai, un message de condoléances au Premier vice-Président de la République Islamique d’Iran, Mohammad Mokhber, suite au décès du président de la République islamique d’Iran Ebrahim Raïssi.

«En cette pénible circonstance où le peuple algérien compatit à la douleur de ses frères en Iran, je perds, personnellement, en le dirigeant Ebrahim Raïssi, un frère et un partenaire avec lequel j’ai œuvré pour le renforcement des liens de fraternité, de coopération et de solidarité entre nos deux pays et peuples frères, et en faveur des causes justes portées par notre Nation islamique», a ajouté le Président algérien.

Tunisie :

La Tunisie a adressé lundi ses condoléances à l'Iran et à son peuple à la suite du décès de leur président, Ebrahim Raïssi, d'après un communiqué de la présidence tunisienne.

"La Tunisie a reçu, avec une grande (...) tristesse, la nouvelle du décès de son Excellence Monsieur Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, et de ses compagnons, décédés hier dimanche dans un accident d'avion", lit-on dans le communiqué.

Et d'ajouter qu'en cette "douloureuse occasion, les dirigeants et le peuple tunisiens expriment leurs sincères condoléances et leur sympathie aux dirigeants et au peuple iranien frère (...) et prient patience et réconfort à leurs familles".

La Tunisie "exprime également sa solidarité avec les dirigeants et le peuple iraniens dans cette grande tragédie".

Le mouvement tunisien Ennahda a exprimé ses condoléances à la nation iranienne et aux dirigeants iraniens pour le martyre du président iranien.

Mauritanie :

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a adressé, lundi, un message de condoléance à Mohammad Mokhber, président de l’exécutif par intérim de la République islamique d’Iran, après le décès du président Ebrahim Raissi, du ministre des Affaires étrangères, Houssein Emir Abdoullahian, et d’autres responsables.

« A l’occasion de cette douloureuse tragédie, en mon nom personnel, au nom du gouvernement et du peuple mauritaniens, je présente à Votre Excellence, au gouvernement, au peuple iranien frère et aux familles des victimes, mes sincères condoléances et ma sympathie, implorant Allah le Tout-Puissant d’accorder Sa miséricorde aux disparus et de les accueillir en Son Saint Paradis. En vous assurant de la sympathie et du soutien du gouvernement et du peuple mauritaniens dans cette douloureuse épreuve, je prie Allah le Tout-Puissant de protéger votre pays frère de tout mal et de lui accorder les bénédictions de la sécurité et de la sûreté. », a déclaré le président mauritanien.

Guinée :

Ambassade d’Iran à Conakry : « C'est avec une grande tristesse que son Excellence Dr. Raisi, l'honorable président de la R.l.d'Iran, et S.E.M. Dr.Amirabdollahian, l'honorable ministre des Affaires étrangères, ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère.L'ambassade d'Iran à Conakry apprécie votre sympathie. »

« Dr. KOUYATÉ Ministre des Affaires étrangères de Guinée à l'Ambassade d'Iran pour exprimer les condoléances de Gén. Doumbouya Président de la Guinée et celles du gouvernement et du peuple guinéen à la suite des décès du Président et du Ministre des Affaires étrangères d’Iran d'un crash d'hélicoptère. », a ajouté sur son compte X la représentation diplomatique de la République islamique en Guinée.

Sénégal :

L’ambassadeur d’Iran au Sénégal, tout en exprimant ses profondes tristesses, a publié ce message qui rappelé le denier déplacement du ministre iranien des Affaires étrangères en Afrique :

« Il y a deux semaines, j'étais l'hôte du Dr Amir Abdollahian, notre ministre bien-aimé et une personne morale, humble et adorable en Gambie. Je suis heureux d'avoir eu le privilège de servir ce cher martyr, mais il m'est très difficile de supporter son départ anticipé. »

Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye :« J’ai appris, avec une profonde tristesse, le décès, dans des conditions tragiques, du Président Seyyed Ebrahim Raïssi de la République Islamique d’Iran et de certains de ses collaborateurs. C’est une douleur immense que le peuple sénégalais partage avec le peuple iranien ami. Avec l’expression de notre compassion, je renouvelle notre solidarité avec l’Iran et prie ALLAH SWT de faire miséricorde aux illustres disparus. Amen. »

Burkina Faso:

Le capitaine Ibrahim Traoré a écrit sur son compte X en publiant une photo souriant du président iranien : « C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition du Président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, ce dimanche 19 mai 2024. En cette douloureuse circonstance, j’exprime au nom du peuple burkinabè et au mien propre, mes sincères condoléances et toute ma solidarité au peuple ami et frère d’Iran. Je salue la mémoire d’un dirigeant engagé pour la défense des intérêts de son peuple et pour la souveraineté de son pays. »

Le message du dirigeant burkinabè est suivi par des centaines de commentaires pleins d’affection de la part du peuple du Burkina Faso.

Niger :

Le Président Abdourrahmane Tiani a présenté, dans un communiqué, ce lundi 20 Mai 2024, ses condoléances et sa compassion au gouvernement et au peuple iranien suite au décès tragique du président Ebrahim Raïssi. Le chef de l’Etat du Niger a également exprimé la solidarité et le soutien du peuple nigérien au peuple frère d’Iran en ces douloureuses circonstances.

« le grand Peuple iranien saura puiser, dans sa foi en Allah et ses valeurs profondes, les ressources nécessaires lui permettant de surmonter, avec dignité et courage cette pénible situation ».

« Tout en priant pour le repos éternel de l'âme du Président RAÏSSI et des autres victimes, je vous prie d'agréer Monsieur le Président et Cher frère l'assurance de ma très haute et fraternelle considération», conclu le message de condoléances présidentiel.

Congo Brazzaville :

Monsieur le Vice-Président Mohammad Mokhber, Suite au décès tragique du Président Ebrahim Raïssi, je vous adresse, au nom du peuple et du gouvernement congolais, à vous-même, au peuple iranien et à toute la famille endeuillée, mes condoléances les plus attristées.

Maroc :

Le ministère marocain des Affaires étrangères a publié ce message :

« Suite à l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au Président iranien Ebrahim Raïssi et à d'autres responsables, le Royaume du Maroc présente ses sincères condoléances au peuple iranien et aux familles des victimes. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. »

RDC :

« Le Président Tshisekedi adresse ses condoléances au peuple iranien suite à l’accident d’hélicoptère ayant coûté la vie au Président Ebrahim Raïssi et à plusieurs hauts dignitaires iraniens, dont le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. », a souligné l’ambassade d’Iran au Congo Kinshasa.