Téhéran pleure : dernier adieu au Président Raissi

Une heure avant le début officiel de la cérémonie, les habitants de Téhéran, très émus, se sont rendus à l'université de Téhéran, Place Enqelab, et dans les rues alentour pour accomplir des prières et rendre un dernier hommage à l’âme de l’illustre disparu.

Selon le correspondant d'IRNA sur place, les habitants de la province de Téhéran ont commencé une heure avant le début officiel de la cérémonie funéraire de prière et d'enterrement du président martyr, scandant "Nous somme en deuil, nous sommes en deuil aujourd'hui, ", et se sont dirigés vers l'Université de Téhéran pour rejoindre la cérémonie et pouvoir prier sur les corps du défunt président et de ses compagnons martyrs. Une prière collective dirigée par le Leader de la Révolution islamique, l'ayatollah Khaménei.

L'Université de Téhéran a été remplie de monde dans les premières minutes à l'intérieur et les gens ont été dirigés vers les rues environnantes pour accomplir la prière funéraire.