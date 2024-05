La récente visite du président martyr Raïssi au Pakistan constitue un tournant potentiel dans les relations bilatérales (l’ayatollah Khamenei)

Téhéran (IRNA)- Les relations entre Téhéran et Islamabad ont connu des hauts et des bas au cours des dernières années, et nous pensons qu'avec la mise en place du nouveau gouvernement au Pakistan, il existe une possibilité de revitalisation de ces relations, a souligné le Leader.

L'ayatollah Khamenei a déclaré, lors d'une rencontre avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif en visite mercredi, que les relations entre l'Iran et le Pakistan avaient connu des hauts et des bas ces dernières années, bien qu'il ait insisté sur l'opportunité d'une nouvelle amélioration des relations bilatérales avec le nouveau gouvernement en place au Pakistan. « Les relations avec le Pakistan revêtent une grande importance pour la République islamique d'Iran, car ce pays est considéré comme un pays frère », a-t-il déclaré lors de la réunion. L'ayatollah Khamenei a souligné les défis inhérents au maintien de relations amicales entre les nations, insistant sur la nécessité de surmonter les obstacles et de poursuivre avec diligence les progrès de la collaboration en termes pratiques. En réponse, le Premier ministre Shahbaz Sharif a salué la visite du président Raïssi au Pakistan comme étant très bénéfique, jetant une base solide pour une coopération élargie et traçant une feuille de route prometteuse pour la collaboration future. Il a exprimé son optimisme quant au renforcement des relations dans divers secteurs, signalant un engagement commun à entretenir et à renforcer les liens entre l'Iran et le Pakistan.