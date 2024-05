7 autres membres de l'équipage du navire saisi MSC ARIES sont rentrés dans leur pays

Dans le cadre des consultations et des interactions politiques et diplomatiques menées par le ministère iranien des Affaires étrangères et aux suivis continus de l'organisation iranienne portuaire et maritime, ainsi qu'à l'acceptation des autorités judiciaires, les sept autres membres d'équipage du navire saisi MSC ARIES, battant pavillon portugais, sont rentrés dans leur pays.

Selon ce rapport, sept membres de l'équipage du porte-conteneurs MSC ARIES, de nationalité indienne (5 personnes), estonienne (une personne) et philippine (une personne), sont rentrés dans leurs pays. Les autres membres de l'équipage sont à bord du navire en bonne santé, et toutes les installations et accès nécessaires sont prévus pour passer des appels téléphoniques et rencontrer le consul général ou l'ambassadeur concerné de manière continue.

Les représentants des ambassades du Pakistan, de Russie et des Philippines avaient rencontré et discuté avec les membres de l’équipage du navire saisi MCS Aries à Bandar Abbas le 24 avril 2024.

Le porte-conteneurs MSC ARIES, battant pavillon du Portugal, lié au milliardaire israélien Eyal Ofer, a été saisi par les le CGRI, samedi 13 avril 2024, dans le détroit d’Ormuz, au Golfe persique.