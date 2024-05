Le ministre égyptien des Affaires étrangères reçu par le président par intérim Mohammad Mokhber

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, en marge de la cérémonie d'hommage des dirigeants et responsables des pays étrangers au défunt président et ministre des Affaires étrangères d’Iran, a rencontré le président par intérim, Mohammad Mokhber et a exprimé ses condoléances pour la perte de ces deux hauts responsables de la République islamique d'Iran.

Lors de cette réunion, Mohammad Mokhber, tout en remerciant le gouvernement et la nation égyptiens pour leur sympathie envers le gouvernement et la nation iraniens, a déclaré : « Nous avons perdu de grandes personnalités, et leur martyr est un amère perte pour la nation iranienne, mais nous traverserons ces jours difficiles avec unité et empathie. »

Lors de cette rencontre, Mohammad Mokhber a souligné que « les efforts de l'Ayatollah Raïssi et du Dr Amir-Abdollahian pour soutenir le peuple opprimé de Gaza ne seront jamais oubliés. »

« Je suis porteur des condoléances du Président égyptien et du grand Cheikh d’Al-Azhar au gouvernement et nation de l'Iran. L'Égypte veut renforcer ses relations avec l'Iran. La République islamique d'Iran est un Etat enraciné et bien établie et ses bases sont fortes. », a déclaré Sameh Choukri.