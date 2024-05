Mokhber : Le Martyr Raïssi était une personnalité populaire et infatigable. Assad : Nous pleurons avec la nation iranienne.

Téhéran (IRNA) - Lors d'un entretien téléphonique avec le président par intérim Mohammad Mokhber ce jeudi matin, le président syrien a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple iraniens et a exprimé ses condoléances pour le martyre du président Raïssi et ses compagnons.

Mohammad Mokhber, le chef de l’exécutif iranien, lors de cette conversation téléphonique, tout en appréciant l'annonce du deuil national en Syrie et la présence du Premier ministre syrien et de sa délégation à la cérémonie d'adieu au martyr Raïssi, a déclaré : « La Syrie est un partenaire stratégique et un ami constant pour la nation de l'Iran. »