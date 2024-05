L'approche du défunt président Raissi dans la promotion des relations avec les pays musulmans, en particulier l'Égypte, se poursuit (Bagheri)

Selon l’IRNA, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui s'est rendu à Téhéran en tant que représentant spécial du président de son pays et pour exprimer ses condoléances pour le martyre du président Raissi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein AmirAbdollahian, ce mercredi 22 mai 2024, dans la salle de Conférence des hauts dirigeants, à Téhéran, a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères par intérim de notre pays, Ali Bagheri Kani.

Ali Bagheri, le chef de la diplomatie par intérim, a exprimé sa gratitude et son appréciation pour la visite et la présence de Sameh Choukri en tant que représentant du gouvernement et du peuple civilisé égyptien venu à Téhéran, pour transmettre le message de condoléances du président et du ministre des Affaires étrangères et de Cheikh Al-Azhar de l'Egypte.

Evoquant l'existence de points communs culturels, historiques et religieux entre les deux grands pays forts de leurs histoires et de leurs civilisations anciennes, il a mis l’accent sur la continuité de l'approche et de la politique étrangère du défunt président Raïssi et de son ministre des A.E. Amir Abdollahian dans la poursuite de l'approfondissement et de la promotion des relations avec les grands pays musulmans, en particulier l'Égypte. Il a émis l’espoir à cette occasion que les négociations que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont entamées avec une attention particulière en faveur des intérêts des deux pays et de la nation seront suivies sérieusement afin d'obtenir les résultats souhaités par les deux pays.

Toujours lors de la rencontre, le plus haut diplomate égyptien a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple iraniens au nom dson gouvernement et de son peuple.

Soulignant ses très bonnes et sincères relations avec le défunt AmirAbdollahian, Sameh Choukri a souligné qu'il aurait souhaité se rendre en Iran dans une meilleure opportunité et dans des meilleures conditions, mais qu'il était aussi nécessaire d'être en Iran dans ces moments durs pour exprimer ses condoléances au gouvernement et au peuple iraniens.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, se référant à ses négociations intensives et continues avec le Dr Amir Abdollahian sur les questions régionales, a souligné la nécessité de poursuivre ces négociations et consultations afin de promouvoir et d’élargir les relations fondées sur des bases solides et durables.

Selon l’IRNA, la cérémonie funéraire du président martyr Seyyed Ibrahim Raïssi et de ses compagnons a eu lieu le mercredi 22 mai 2024 depuis la place de la Révolution (Engelab) de Téhéran et après que la prière funéraire ait été effectuée par le Guide suprême de la Révolution. La foule endeuillée et ému s’est ensuite dirigée vers la place Liberté (Azadi) dont le nombre a été estimé à des millions.

Surnommé « Serviteur de l’Imam Reza (P) » le président Raïssi, huitième président de la République islamique d'Iran, s’éteint en martyr dans la soirée du dimanche 19 mai 2024, de retour de la cérémonie d'ouverture du barrage "Qiz Qalasi" près de la ville de Tabriz, dans la région de Varzghan, province de l'Azerbaïdjan oriental. Son hélicoptère a subi un accident et lui et ses compagnons à son bord ont perdu la vie en plein service.