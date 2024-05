Bagheri : la désescalade avec les pays, la stratégie diplomatique de la République islamique d’Iran

Le ministre des AE des Émirats arabes unis Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, qui est à Téhéran pour participer à la cérémonie commémorative internationale du président martyr Ebrahim Raissi et du Dr. Amir-Abdollahian, a rendu hommage au défunt président et au défunt ministre iranien des Affaires étrangères.

Ministre émirati des AE a affirmé : J'entretenais de bonnes relations avec Son Excellence Amir-Abdullahian et j'apprécie les efforts qu'il a déployés pour soutenir le processus de renforcement des relations bilatérales entre les 2 pays voisins.

Lors de cette réunion, Ali Bagheri a également remercié pour les aimables messages des hauts responsables des Émirats arabes unis et a souligné que l'empathie et la camaraderie dans les situations difficiles sont un atout précieux pour la coopération afin d'exploiter conjointement les opportunités et de faire face aux menaces et aux défis.

Le ministre des Affaires étrangères par intérim, se référant à l'approche stratégique de l'ayatollah Raïssi en matière de politique étrangère, a considéré la politique de voisinage comme l'approche intelligente du président martyr et a précisé : « Avec l'approbation de cette politique par le leader de la Révolution islamique, il convient de souligner que la désescalade des relations avec les voisins est la politique décisive et stratégique de la République islamique d’Iran. Cette stratégie efficace de coopération régionale va certainement se poursuivre. »