L’occupation sioniste poursuit son agression contre Rafah, faisant des dizaines martyrs et blessés

Les violents bombardements aériens et d'artillerie de l'occupation israélienne ont repris, depuis la nuit dernière jusqu'à mardi matin, dans les villes de Rafah et de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

Le correspondant de WAFA, a rapporté que sept citoyens sont tombés en martyr et d'autres blessés à la suite de tirs d'artillerie contre des tentes de personnes déplacées à proximité de la caserne de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés (UNRWA), à Tal Al - Sultan, au nord-ouest de la ville de Rafah.

Un citoyen est tombé en martyr et un autre a été blessé à la suite du bombardement d'occupation d'un appartement résidentiel à l'ouest de la ville de Rafah, tandis que des maisons ont continué d'être ciblées dans diverses zones du quartier de Tal Al-Sultan.

Les environs du rond-point Zorob à Rafah ont également été témoins de violents bombardements de chars d'invasion, coïncidant avec des bruits de tirs et des vols intenses d'avions de reconnaissance israéliens dans les airs.

Des groupes de familles ont commencé à fuir à l'extérieur de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, vers les zones côtières occidentales de la ville de Khan Yunis et le centre de la bande, plus précisément à l'ouest de la ville de Deir al. -Balah.

Les véhicules militaires d'occupation ont également avancé à proximité du rond-point de Zoroub, ciblant le bâtiment de l'hôpital indonésien à Rafah avec un obus d'artillerie.

À l’est de la ville de Gaza, trois citoyens sont tombés en martyr et d’autres ont été blessés, lorsque l’occupation a bombardé une maison appartenant à la famille Al-Ghussein dans le quartier de Bani Amer dans le quartier d’Al-Daraj.

Les véhicules d'occupation stationnés dans l'axe « Netzarim » ont également tiré des dizaines d'obus vers divers quartiers de la ville de Gaza, Tal al-Hawa, Cheikh Ajlin, al-Zaytoun, al-Sabra et la région de Juhr al-Dik.

Des citoyens ont subi diverses blessures lorsque les avions de guerre israélien ont bombardé une maison de la famille Aqel dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.

L'occupation israélienne poursuit son agression contre la bande de Gaza, par voie terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre dernier, qui a entraîné le martyre de 36 050 citoyens, dont une majorité d'enfants et de femmes, et la blessure de 81 026 autres, dans un bilan infini, car des milliers de victimes sont encore sous les décombres.