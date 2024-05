Les massacres de Rafah devraient réveiller les personnes silencieuses et inattentives dans le monde (Nasrallah)

Téhéran (IRNA)- Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré que « le sang versé à Rafah accélérera la défaite et la disparition du régime sioniste nazie et brutale, à laquelle nous ne voyons aucun avenir dans notre région », tout en commentant les massacres consistant à brûler les tentes des personnes déplacées à Rafah (sud de la bande de Gaza), que l'armée d'occupation poursuit pour le troisième jour, tuant des dizaines de Palestiniens déplacés, y compris des enfants et des femmes, qui ont été transformés en morceaux, à la suite du massacre.

Ces massacres israéliens devraient être une leçon pour nous et pour ceux qui comptent sur la communauté internationale et les lois internationales pour protéger le Liban, a déclaré M. Nasrallah dans son discours prononcé mardi à l'issue de l'acceptation des condoléances pour sa mère. Il a souligné que « certains croient que la communauté internationale protégera le Liban, et nous leur répondons à Gaza que seuls nos armes, notre résistance et notre courage nous protégeront ». Il a ajouté : « Israël défie la volonté du monde, de la communauté internationale et de la Cour internationale de justice, qui a ordonné l'arrêt de l'attaque contre Rafah », ajoutant que « l'ennemi israélien n'a ni conscience ni contrôle et est pire que les nazis ». Le secrétaire général du Hezbollah a ajouté : « Le massacre de Rafah confirme la brutalité, la traîtrise et la trahison de cet ennemi. Ces horribles massacres doivent être condamnés, ce qui devrait inciter le monde à faire pression pour mettre fin à l'agression. Il a expliqué : L'hypocrisie américaine concernant Rafah a joué un rôle majeur au cours des dernières semaines, mais le massacre de Rafah a fait disparaître tous les faux cosmétiques destinés à présenter l'entité israélienne comme un « régime poli ». Il a également adressé son discours aux régimes qui normalisent avec le régime sioniste, en demandant : « Nous disons à ceux qui normalisent avec le régime sioniste : comment allez-vous normaliser avec des gens dont la brutalité n'a pas de limites ? Les massacres de Rafah devraient réveiller les personnes silencieuses et inattentives dans le monde».