La communauté internationale doit prendre une décision claire et décisive pour mettre fin aux crimes israéliens (Hamas)

Suite au martyre de 20 Palestiniens et à la blessure d'autres dans la troisième attaque menée par les soldats de l'occupation, en l'espace de 48 heures, contre les tentes des personnes déplacées dans différentes zones de Rafah, le Hamas, via une déclaration, a souligné que cet évènement « met le monde entier face à la responsabilité légale et morale de s'opposer à cette politique criminelle, à l'état de frénésie et de soif de meurtre et de sang, et à l'état d'insouciance qui tourne le dos à toutes les valeurs humaines, aux résolutions internationales et aux institutions judiciaires ».

Le Hamas poursuit: « L'ennemi sioniste continue de prendre pour cible les tentes des personnes déplacées à l'ouest de Rafah et a commis un nouveau massacre qui a coûté la vie à des dizaines de martyrs et de blessés ».

Il a ajouté que l'occupation « continue de défier les décisions de la Cour internationale de justice, en décidant de cibler directement et délibérément le plus grand nombre de civils ».