Le président Raïssi dirige l'Iran à un moment difficile (chef de l'ONU)

« Le président Raïssi a dirigé l'Iran à un moment difficile pour le pays, la région et le monde », a déclaré Antonio Guterres jeudi lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies en mémoire du défunt président iranien, de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et de sept autres personnes qui ont perdu la vie lors d'un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran le 19 mai.

Le chef de l'ONU a présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran, déclarant que « les Nations unies sont solidaires du peuple iranien ».

« Quelques heures avant sa mort, le président Raïssi a rencontré son homologue azerbaïdjanais pour inaugurer le barrage de Qiz Qalasi, le plus grand projet hydraulique commun aux deux pays. En ces temps difficiles, la coopération internationale et régionale est plus que jamais nécessaire. Cette coopération est essentielle pour renforcer la confiance, prévenir les conflits et résoudre les différends», a déclaré António Guterres.