12 lancements réussis de satellites en trois ans / réalisations de l'industrie spatiale iranienne sous gouvernement Raïssi

Dans les premiers jours du 13e gouvernement, après 11 ans, le Conseil suprême de l'espace a été formé. Lors de la première session du Conseil suprême, le document spatial du pays sur 10 ans a été approuvé et sa rédaction a commencé. Depuis le début du XIIIe gouvernement, 12 lancements de satellites réussis ont été réalisés, ce qui équivaut aux lancements réalisés au cours de la dernière décennie et sous les gouvernements précédents.

L'une de ces réalisations est la réalisation d'un circuit de 750 km. Le satellite Soraya a été lancé avec un porte-satellite iranien appelé Qaim 100 et en étant placé sur une orbite de 750 km, il a pu établir un nouveau record.

La construction du système du martyr Soleimani a été une autre étape franchie. Ce système sera construit pour l'entrée du secteur privé dans l'industrie spatiale. Le plus gros contrat a été signé avec les sociétés basées sur le savoir (startup) pour la construction du système Shahid Soleimani.

L'étape suivante a été la conception et la construction de la base spatiale de Chabahar, qui peut accroître considérablement la capacité de l'Iran à lancer des satellites pour lui-même et pour les pays voisins et aller aussi loin que dans la mesure possible.

L'opération de construction de la plus grande base spatiale du Moyen-Orient a été lancée sous le 13e gouvernement et a atteint un progrès de plus de 50 %. Ce projet national sera dévoilé au cours des célébrations de la Décade de Fajr (février 2024) marquant l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran.

En février 2024 et lors de la cérémonie de la Journée de la technologie spatiale, le défunt président Raissi a souligné l'accélération des étapes de construction de ce projet et a déclaré : L’un des domaines pour lequel le Leader de la Révolution a engagé le gouvernement à travailler est de donner le champ au secteur privé. Nous pensons également que le travail réalisé avec la participation de la population et du secteur privé sera certainement efficace ; Les progrès dans ce domaine nécessitent donc la participation active du secteur privé.

Après une décennie, avec le lancement réussi de la nouvelle génération de biocapsules dans le pays, l'acquisition d'images satellite avec une précision d'un mètre, obtenues grâce au lancement du satellite Khayyam, le bioespace a retrouvé une nouvelle vie. A cela s’ajoute, le lancement réussi du satellite "Mahda" avec 2 autres satellites sur une orbite elliptique d'une hauteur minimale de 450 et d'une distance de 1 100 km de la surface de la terre, ce qui a permis à un satellite national de voyager à la plus haute altitude de la surface de la terre.