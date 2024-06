Elections législatives en France : Inquiétudes des électeurs musulmans face à la montée des idées racistes

Selon les sondages, le RN aura plus de 35% des voix lors du premier tour des élections législatives 2024. Cela augmente l’inquiétude des électeurs français musulmans et d’origine arabe, compte tenu du discours anti-immigration et islamophobe des partis d’extrême droite.

Les électeurs français musulmans sont de plus en plus préoccupés par la montée continue de l'extrême droite dans les sondages, au premier tour des élections législatives anticipées. France 24 arabophone a recueilli les témoignages de certains de ces électeurs pour faire la lumière sur ces inquiétudes qui traduisent un état d'inquiétude profonde quant à l'avenir du pays et aux tendances politiques qui pourraient affecter leurs droits et libertés.

Sabra Mansar, une journaliste de France 24, recueillit les témoignages de certains citoyens musulmans français face au discours de haine.

Rania, 30 ans, infirmière, mère d'un enfant et femme enceinte :

« La victoire de l’extrême droite me fait peur, car elle donnera sans aucun doute le courage à ceux qui ont des préjugés contre la communauté musulmane d’exprimer leurs préjugés. La victoire du RN donnera à ces gens la liberté de nous étiqueter, de nous insulter et de nous pointer du doigt. Je pense que beaucoup en France se sentiraient libres de nous insulter ou de parler de manière raciste. »

Ali, 40 ans, propriétaire d'une société de conseil en informatique à Paris :

Je crains qu’avec la montée de la droite, la discrimination dans le domaine du travail envers les personnes d’origine arabe ou étrangère s’accentue.

Hussein, 58 ans, est chercheur et universitaire :

« La droite a réussi à diffuser efficacement ses idées, ce qui a conduit à des changements dans le débat public en France. Les racistes et les anti-immigrés ne se cachent plus comme par le passé, et ils n'évitent plus de stigmatiser clairement les musulmans ou de lancer des accusations contre eux, et on l'a vu même dans les milieux sportifs, comme cela s'est produit avec le joueur français d'origine algérienne, Karim Benzema. »

Nour, 44 ans, coordinatrice :

« Personnellement, je suis plutôt frustré par la possibilité que l'extrême droite accède au pouvoir, car je crois que la France est trop grande pour être dirigée par un parti qui porte des idées que l'on peut qualifier de racistes, contre les droits des femmes et contre les libertés. Cela me frustre grandement. »

Dans un nouveau rapport, la Ligue française des droits de l'homme a constaté que tous les types de racisme ont augmenté en France, y compris l'anti-islamisme. Ce rapport précise qu'en 2023, les actes islamophobes ont également augmenté de 29 %. La guerre actuelle entre Israël et le Hamas ainsi que les idées d'extrême droite dans les débats publics ont été considérées comme les raisons de la montée du racisme en France.

Le média canadien Devoir souligne que "Le RN n'a pas caché dans le passé son hostilité à l'abattage rituel, qui interdirait de fait la viande halal et casher. En 2021, une de ses propositions de loi bannissait les « idéologies islamiques » et interdisait dans tout l'espace public le port du voile.