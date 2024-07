Le Hamas avertit Israël sur la construction des nouvelles colonies en Cisjordanie

Selon le reportage d’IRNA citant l'agence de presse palestinienne Sama, le Hamas déclare : « La décision des autorités du régime d'occupation pour construire 5 300 nouvelles maisons dans les colonies de Cisjordanie occupée montre le mépris extrême du cabinet sioniste pour toutes les lois internationales et les résolutions des Nations Unies qui interdisent la construction de colonies dans cette zone palestinienne. Et cela constitue une confirmation des efforts continus de ce régime pour occuper davantage de terres palestiniennes. »

Avertissant sur les conséquences négatives de ces actions du régime sioniste, le mouvement palestinien a ajouté : « Nous soulignons que ces décisions fascistes ne feront qu'amener notre nation à se lever davantage et à accroître sa résistance et ses conflits avec le régime occupant sur tous les fronts. »

À la fin de cette déclaration, le Hamas souligne : « Nous demandons aux Nations Unies et à la communauté internationale de prendre des mesures efficaces pour dissuader ce groupe terroriste et mettre fin à sa guerre brutale contre notre peuple à Gaza et en Cisjordanie. »