Yémen: notre réponse à Washington et à Israël sera "dure" (Sanaa)

Selon l'IRNA, citant Al Jazeera, Fahmi Al Yousefi, vice-ministre du Renseignement du Yémen, a déclaré dans un message : « Après le bombardement du Yémen, notre réponse aux Américains et aux Israéliens sera très dure ».

À cet égard, « Mohammed Abdul Salam », porte-parole officiel du mouvement Ansarallah du Yémen, a également déclaré : « Faire pression sur le Yémen pour qu'il cesse de soutenir Gaza est un rêve qui ne se réalisera pas, et l'agression barbare d'Israël ne fait qu'augmenter notre détermination et notre fermeté pour soutenir Gaza."

De même Nasreddin Amer, directeur adjoint de l'Organisation médiatique d'Ansarallah, a également déclaré à Al Jazeera : L'attaque israélienne sur Hudaydah ne fait qu'accroître notre détermination à soutenir Gaza.

Il a ajouté : Nous sommes sûrs que l'agression contre Hudaidah ( un port stratégique) a été menée par des avions israélienis. Par plusieurs attaques, ils ont visé des réservoirs de carburant fournissant de l'électricité à Hudaydah.

"Seyyed Muhammad Ali Al-Houthi", membre du Conseil politique suprême du Yémen, a également souligné à cet égard : les bombardements menés par l'ennemi israëlien unifiera la nation yéménite et entraînera des attaques de représailles encore plus efficaces. Le crime agressif d'Israël ne pourrait pas avoir lieu sans l'alliance et le soutien des États-Unis et de l'Angleterre et sans leur participation.

Seyyed al-Houthi a ajouté : « Ce crime israélien ne nous empêchera pas de continuer à soutenir Gaza, Des opérations seront envisageables qui renverseront ce régime en décadence et éphémère . »

"Mohammed Al-Bakhiti", membre du bureau politique du mouvement Ansarallah du Yémen, a également reagi en soulignant : "Le régime sioniste paiera pour ses opérations contre nos installations".

Le ministère de la Santé du Yémen a annoncé que cette attaque avait fait plusieurs martyrs et blessés.

Un responsable américain, dans une interview accordée au site hébreu sioniste Walla, a confirmé l'attaque des avions de combat israéliens F-35 sur Hudaida et les a qualifié de "réponse à "l'attaque de drones sur Tel Aviv.

Selon ce responsable américain, l'attaque a été menée par le régime israélien en réponse à l'attaque de drones du Yémen sur Tel Aviv hier (vendredi).